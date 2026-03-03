Familia crea casa transparente en medio de la naturaleza

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Una familia creó una casa transparente en medio de la naturaleza en Parrita, un innovador emprendimiento que permite a los visitantes dormir bajo las estrellas sin salir de la habitación.

La estructura, está ubicada en el hotel “Domo Escondido CR”, ofrece vistas panorámicas de la montaña y los sonidos de aves y monos que habitan la zona.

Harry Rojas, exfutbolista nacido en Parrita, invirtió sus ahorros para construir este proyecto junto a su familia. La cápsula cuenta con cortinas para adaptar la privacidad según el gusto de cada huésped.