Familia con personas en cama queda atrapada en su propia casa tras inundaciones

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Una familia con tres adultos mayores quedaron atrapados dentro de una vivienda debido a una inundación en Piedades de Santa Ana, específicamente en el barrio La Amistad.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 2:46 p. m. de este lunes y desplazó al sitio dos ambulancias, una básica y una avanzada, además de un vehículo de rescate.

La acción de la Cruz Roja

Las unidades que llegaron al lugar confirmaron que se trata de tres personas adultas mayores, dos de ellas encamadas.

Los tres adultos mayores están conscientes y alertas, según el reporte de los cuerpos de emergencia.

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La Cruz Roja inició las labores de extracción y rescate en conjunto con otros cuerpos de emergencia que atienden la situación.