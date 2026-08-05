Familia clama por justicia: Publican video de violento accidente que acabó con la vida de motociclista

Un video es fundamental para esclarecer el homicidio culposo de un motociclista. Las imágenes muestran cómo el conductor de un carro 4×4 invade el carril al hacer un viraje en U, provocando la muerte del ocupante de la motocicleta.

El accidente se dio en el sector que comunica La Pozuelo con el puente sobre el río Virilla, en el ingreso a Heredia.

¿Quién era el motociclista?

El motociclista era Sebastián Ocampo Arenas, de 31 años, quien se dirigía a Barrio Escalante para asistir a una reunión laboral.

¿Cómo se obtuvo el video?

La propia familia de Ocampo obtuvo el video tras la frustración de conocer que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) archivó el caso sin completar la investigación.

Dicho accidente ocurrió el 30 de setiembre de 2025, a las 9:25 p. m.

Cuatro meses después, en febrero, el OIJ cerró el caso.

Investigación privada

Tras una investigación privada realizada por la propia familia, a cargo de Jorge Ulloa, investigador privado, y otro especialista, se ubicaron pruebas importantes que permitieron dar con el video clave. Ninguno de esos elementos consta en el expediente judicial.

“Logramos reconstruir los últimos minutos de vida del muchacho que murió y obtener características importantes del vehículo que se dio a la fuga. Incluso, hay un testigo presencial”, dijo Jorge Ulloa.

¿Qué busca la familia del fallecido?

Tras las evidencias encontradas y la colaboración de la ciudadanía, la familia busca reactivar el caso que fue cerrado y de esa manera dar con el responsable del homicidio culposo.