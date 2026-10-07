Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Falta negociar detalles del contrato para anunciar a Bryan Ruiz como DT de La Sele por parte de la Federación Costarricense de Fútbol.

Asimismo, el Comité Ejecutivo deberá aprobar el contrato antes de que se haga oficial el nombramiento.

Bryan Ruiz afirma que “mi decisión va a ser pensando el lo mejor para el país y obviamente poniendo a mi familia por delante”.

Ruiz tiene 100% de rendimiento al mando de la tricolor tras dos compromisos como DT interino.