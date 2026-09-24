Falta de policías y equipo preocupa a cuerpo de seguridad de cara al 2027

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La falta de policías, vehículos, repuestos y equipo preocupa a los cuerpos de seguridad de cara al 2027, según dio a conocer la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) este miércoles tras el recorte presupuestario.

La policía penitenciaria arrastra un faltante de unos 2.700 agentes, justo cuando aumenta la población privada de libertad, y en vigilancia aérea habrá menos recursos para mantenimiento y repuestos.

También se advierten faltantes de personal en migración, repuestos para patrullas y equipo tecnológico para la Fuerza Pública, y la ANEP alerta que estas carencias podrían afectar el combate de la criminalidad.

Daniela López, de la seccional ANEP Fuerza Pública, señaló que las carencias también se reflejan en las condiciones operativas de los agentes. Advirtió que las radiopatrullas anunciadas aún no han llegado a las comunidades y cuestionó cómo se puede garantizar la seguridad sin los recursos necesarios.