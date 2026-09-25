Falsos funcionarios del MEIC estarían intentando robar sus datos

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) alerta ante posibles estafas en las que personas se hacen pasar por funcionarios de la institución para contactar a las víctimas.

Los delincuentes solicitan información confidencial, credenciales de acceso o intentan que los usuarios ingresen a enlaces enviados mediante llamadas y mensajes.

“Deseamos insistir en que, si reciben este tipo de llamadas o mensajes de WhatsApp, hagan caso omiso. No ingresen a esos enlaces y, mucho menos, entreguen códigos, contraseñas o información similar. Si tienen alguna duda, infórmense a través de los canales oficiales del Ministerio de Economía, Industria y Comercio”, indicó Ricardo Carvajal, portavoz del MEIC.

El MEIC pide a la población no dar ningún tipo de datos, ya que bajo ninguna circunstancia se hace este tipo de solicitud y mucho menos de forma telefónica.