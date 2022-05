A un hombre lo acusaron por delitos como secuestro, abuso sexual y violación tras atacar a varias mujeres en la ciudad de Santiago de Chile.

Los hechos se dieron entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Al hombre lo identificaron como de apellidos Moya Olivares, de 34 años, detalló larepublica.pe.

El supuesto taxista alquiló un vehículo de transporte dentro del cual cometió varios abusos sexuales en apenas 60 días, según la Policía local.

El sujeto no contaba con taxímetro en su vehículo y usaba un cuchillo para amenazar a sus víctimas.

Meganoticias conversó con algunas de las victimas para recoger sus testimonios.

Una de ellas, a quien llamaremos Camila, contó que Moya la amenazó con el cuchillo y le quitó sus pertenencias, además de vaciar sus cuentas bancarias. Sin embargo, lo más duro vino después.

“Cuando me dijo que quería abusar de mí, me puse a llorar. Él se desesperó y casi me golpea”, contó, y añadió:

“Empecé a platicarle cosas más asociadas con la fe y en tres ocasiones estuvo a punto de soltarme”.