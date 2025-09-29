El piloto británico Lewis Hamilton anunció con profunda tristeza la muerte de su bulldog “Roscoe”, una mascota muy querida por él y por sus seguidores en redes sociales.

El difícil adiós: “la decisión más difícil de mi vida”

Según el testimonio de Hamilton, Roscoe estuvo cuatro días con soporte vital luchando contra complicaciones asociadas a una neumonía. Él reveló:

“Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final.”

Según el piloto, el perro falleció en sus brazos la noche del domingo.

Un adiós con gratitud y memoria

En su emotivo mensaje, Hamilton compartió su gratitud por los años junto a Roscoe y recordó que esta pérdida representa uno de los momentos más dolorosos de su vida. También hizo alusión a una antigua mascota llamada Coco, señalando:

“Ahora está con Coco.”

En redes sociales, la Fórmula 1 también transmitió condolencias al piloto.