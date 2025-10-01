La reconocida primatóloga y conservacionista Jane Goodall falleció a los 91 años, según confirmaron medios internacionales y el Jane Goodall Institute. Murió por causas naturales en California, mientras realizaba una gira de conferencias.

Revolución en el estudio de los primates

Goodall transformó el conocimiento científico sobre los chimpancés al demostrar que utilizan herramientas, mantienen complejas relaciones sociales y expresan emociones similares a las humanas. Su trabajo en Gombe, Tanzania, iniciado en 1960, cambió para siempre la visión sobre la relación entre seres humanos y animales.

Legado ambiental y humanitario

Además de su investigación, Jane Goodall dedicó gran parte de su vida a la defensa del medioambiente. Fundó el Jane Goodall Institute y el programa educativo Roots & Shoots, con el objetivo de inspirar a jóvenes en la protección del planeta.

Reconocimiento mundial

Su trayectoria fue reconocida con innumerables premios y distinciones, incluyendo el título de Dama del Imperio Británico. Goodall deja un legado científico y ético que marcó a generaciones de investigadores y defensores de la naturaleza.