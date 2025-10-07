La reconocida estrella Kimberly Hébert, conocida por su participación en series como The Big Bang Theory y Grey’s Anatomy, falleció el pasado 3 de octubre a los 56 años

Su exesposo confirmó la noticia

La noticia fue dada a conocer por su exesposo, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para informar sobre el fallecimiento de la actriz, generando conmoción entre colegas y seguidores.

Se desconocen las causas de su muerte

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento, y no se han emitido más detalles oficiales. La noticia ha impactado al mundo del entretenimiento, donde Kimberly dejó una huella importante por su talento y carisma.

Trayectoria en televisión

Hébert participó en destacadas producciones estadounidenses, incluyendo papeles en series populares como The Big Bang Theory y Grey’s Anatomy, consolidando una exitosa carrera en la industria televisiva.