Menor y adulto mayor mueren en fatal incendio

Un adulto mayor y un adolescente de 13 años fallecieron en un incendio que consumió dos viviendas durante la madrugada de este lunes en Metrópolis 2 de Pavas.
El Cuerpo de Bomberos confirmó que el bajo caudal de agua en los hidrantes dificultó la atención de la emergencia, por lo que fue necesario trasladar cisternas y tanqueros para abastecer a las unidades.
Vecinos aseguran que el servicio de agua suele suspenderse durante la noche, entre las 10 p. m. y las 4:30 a. m., y reclaman respuestas por las dificultades que enfrentaron los bomberos.
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Las víctimas fueron localizadas dentro de una de las viviendas, que colapsó durante el incendio y contenía gran cantidad de materiales. Las autoridades investigan las causas del fuego.