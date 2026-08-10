Menor y adulto mayor mueren en fatal incendio

Un adulto mayor y un adolescente de 13 años fallecieron en un incendio que consumió dos viviendas durante la madrugada de este lunes en Metrópolis 2 de Pavas.

Falta de agua complicó apagar el incendio

El Cuerpo de Bomberos confirmó que el bajo caudal de agua en los hidrantes dificultó la atención de la emergencia, por lo que fue necesario trasladar cisternas y tanqueros para abastecer a las unidades.

Vecinos denuncian cortes nocturnos

Vecinos aseguran que el servicio de agua suele suspenderse durante la noche, entre las 10 p. m. y las 4:30 a. m., y reclaman respuestas por las dificultades que enfrentaron los bomberos.

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Investigan causas del incendio

Las víctimas fueron localizadas dentro de una de las viviendas, que colapsó durante el incendio y contenía gran cantidad de materiales. Las autoridades investigan las causas del fuego.