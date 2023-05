Un hombre falleció este miércoles 10 de mayo en el cantón de Dota por, según informaciones preliminares, un ataque de cinco perros.

El dueño de la propiedad habría encontrado al hombre identificado con los apellidos Castro Vargas de 29 sin vida al llegar a una finca donde trabajaba.

Era apenas el segundo día laboral de Castro y al llegar el mediodía, el hombre debía salir de sus funciones laborales; sin embargo, al no reportar su salida de la finca, comenzó la búsqueda y encontraron el cuerpo.

Autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analizan si solo los perros atacaron al hombre, ya que tenía otras heridas que parecen sospechosas.

Castro, era padre de dos hijos, de 8 años y 3 meses de edad respectivamente, y vivió 8 años en unión libre con su pareja.

Lea también: Cinco perros acabaron con la vida de un joven en una finca | Repretel

El testimonio de su pareja

La pareja de Castro, conversó con Noticias Repretel e indicó que le dijo que tenía “mucho miedo” por los cinco perros que estaban sueltos en la finca.

Para su pareja, el dolor se ahondó, más aún cuando indicó a Noticias Repretel que un día antes le había pedido matrimonio.

Aún con el anillo en mano, Karla Arguedas, pareja de Castro, contó lo siguiente:

“Fue el sábado a trabajar, llegó bien y todo. Él me había dicho ‘amor, me gusta ir a trabajar ahí, pero vieras que me dan miedo los perros‘“

“Llega el lunes, llegó como a la 1 y algo súper bien, estuvimos jugando y me propuso matrimonio y todo. Eran las 2 y no había llegado, el pensamiento mío fue que había hecho horas extras” dijo Arguedas.

Arguedas considera que la situación no está del todo clara y pide a las autoridades ayudar a esclarecer el caso.