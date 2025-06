Ananda Lewis, reconocida presentadora de MTV a finales de los años 90 y conductora de su propio talk show, falleció el 11 de junio de 2025 en Los Ángeles, tras una prolongada batalla contra el cáncer de mama. Su muerte fue confirmada por su hermana, Lakshmi, a través de una emotiva publicación en Facebook: “She’s free, and in His heavenly arms.”

Lewis saltó a la fama en 1997 en MTV, donde fue anfitriona de programas icónicos como Total Request Live y Hot Zone. En ese periodo, The New York Times la describió como “la chica de moda de la generación del hip-hop”. En 2001 condujo The Ananda Lewis Show, aunque el programa solo permaneció al aire durante una temporada.

En octubre de 2020, Lewis reveló que padecía cáncer de mama en etapa III, y explicó que había postergado los mamogramas por temor a la radiación. En 2024 anunció que la enfermedad había avanzado a etapa IV, tras decidir no someterse a una mastectomía recomendada por su médico.

Más allá de su carrera televisiva, se convirtió en una firme defensora de la detección temprana del cáncer, subrayando la importancia de los exámenes médicos preventivos.