Se confirmó el fallecimiento de la actriz surcoreana Kim Sae-ron tras el hallazgo de su cuerpo en su residencia ubicada en Seongdong, Seúl.

La policía recibió la alerta alrededor de las 16:50 horas locales por parte de un amigo de la artista, quien acudió a su domicilio luego de que ella no asistiera a una reunión.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y se espera el resultado de la autopsia. Hasta el momento, no se ha determinado la causa del deceso.

Kim Sae-ron fue una destacada actriz en Corea del Sur. Su carrera despegó cuando era solo una niña, logrando reconocimiento por su participación en la película The Man from Nowhere.

También trabajó en diversas producciones cinematográficas y televisivas, incluyendo The Neighbor, A Girl at My Door y El Espejo de la Burbuja. Además, formó parte de la serie de Netflix Sabuesos, aunque posteriormente fue expulsada del proyecto debido a problemas relacionados con el consumo de alcohol.

En 2022, la actriz fue arrestada por conducir en estado de ebriedad, provocando un apagón tras impactar un transformador eléctrico. Un año después, evitó someterse a una prueba de alcoholemia, lo que derivó en un proceso judicial que concluyó con el pago de una multa de ₡13.850 dólares.

La industria del entretenimiento en Corea del Sur ha expresado su conmoción ante la noticia de la pérdida de una de las figuras más prominentes del cine y la televisión del país.