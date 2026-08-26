Fallece famosa actriz venezolana diagnosticada con cáncer

La televisión venezolana está de luto por la muerte de la actriz, modelo y comediante Andreína Yépez, quien falleció el martes 25 de agosto de 2026, a los 51 años.

La artista murió en Miami, Estados Unidos, donde residía desde hace varios años.

Su fallecimiento fue confirmado por personas vinculadas al mundo del entretenimiento venezolano y posteriormente reportado por distintos medios.

Yépez había recibido un diagnóstico de cáncer aproximadamente un mes antes de su muerte.

De acuerdo con reportes periodísticos, se trataba de cáncer de páncreas, aunque este detalle no ha sido confirmado mediante un parte médico público de sus familiares.

¿Qué le pasó a Andreína Yépez?

La actriz recibió el diagnóstico de cáncer en julio de 2026 y decidió mantener su proceso de salud lejos de los reflectores.

Según los reportes publicados tras su fallecimiento, Yépez enfrentó la enfermedad junto a sus familiares más cercanos y permaneció hospitalizada durante sus últimos días.

El programa venezolano Zona I informó que la artista libró una batalla contra el cáncer de manera privada y que había recibido el diagnóstico apenas un mes antes de su muerte.

Algunos medios también han señalado que la enfermedad habría presentado metástasis. Sin embargo, esa información tampoco cuenta con una confirmación médica pública de la familia, por lo que debe tomarse con cautela.

Andreína Yépez y su recordado personaje de “Melao”

Andreína Yépez construyó una extensa trayectoria en la televisión venezolana y destacó tanto en la actuación como en la comedia, el modelaje y la conducción.

Uno de sus personajes más recordados fue “Melao”, de la telenovela Cosita Rica, producción de Venevisión estrenada en 2003.

La actriz también participó en diferentes producciones dramáticas, entre ellas El país de las mujeres, Amantes de luna llena, Trapos íntimos, Ciudad Bendita, La vida entera, La mujer perfecta y Dulce amargo.

La actriz también brilló en programas de humor

Además de las telenovelas, Yépez consiguió gran reconocimiento por su trabajo en programas humorísticos de la televisión venezolana.

La artista formó parte de espacios como Bienvenidos, Cheverísimo y El Show de Joselo, donde mostró una faceta diferente frente a las cámaras.

Su trayectoria en el entretenimiento comenzó incluso antes de consolidarse como actriz. Yépez también trabajó como modelo y bailarina, incluyendo una participación vinculada al cantante venezolano Miguel Moly.

Andreína Yépez mantuvo su enfermedad en privado

Durante las últimas semanas de su vida, la actriz decidió mantener su estado de salud lejos de la exposición pública.

Sus seguidores conocieron la gravedad de su situación prácticamente hasta que se confirmó su fallecimiento. De acuerdo con los reportes difundidos, Yépez permaneció acompañada por sus familiares durante este proceso.

La muerte de Andreína Yépez generó numerosas reacciones en el mundo artístico venezolano, donde colegas y seguidores recordaron su trayectoria en la televisión, el humor y las telenovelas.

La actriz tenía 51 años y dejó como uno de sus principales legados al personaje de “Melao”, que interpretó en Cosita Rica y que permanece entre los papeles más recordados de su carrera.