Shim Jaehyun, exintegrante del grupo de K‑pop F.ABLE, falleció el pasado 29 de junio a los 23 años tras una silenciosa batalla contra la leucemia, que mantuvo en privado hasta sus últimos días.

El cantante debutó en junio de 2020 como el maknae (el más joven del grupo), y destacó por su voz serena y su talento vocal en canciones como Burn It Up, Run Run Run y Cloud 9.

Aunque F.ABLE nunca llegó a consolidarse internacionalmente, Jaehyun se ganó el cariño de un público fiel gracias a su carisma y entrega sobre el escenario.

La noticia de su muerte conmocionó al mundo del K‑pop. Sus excompañeros, especialmente Hojun, expresaron profunda tristeza por no haber sabido de su enfermedad a tiempo: “Jaehyun, me enteré demasiado tarde… Lamento no haber estado a tu lado en tu último viaje… Espero que vivas en paz allá. Ven a visitarme en mis sueños”, escribió en Instagram.

El funeral, celebrado el 2 de julio y al que asistieron sus excompañeros y familiares, fue la despedida íntima que el artista merecía. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de Haeirum Entertainment, la agencia bajo la cual debutaron.

Aunque su vida y carrera fueron breves, Shim Jaehyun deja un legado de valentía y pasión. Su historia, marcada por una lucha discreta y digna, será recordada por quienes vieron en él a una promesa hecha realidad.