En los últimos días, salió a la luz una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público contra el candidato presidencial Fabricio Alvarado, por un presunto abuso sexual contra una persona menor de edad en el año 2006.

Alvarado salió en defensa de las acusaciones, y aseguró que se trata de una campaña sucia, de la cual ya informó a su familia.

Las declaraciones de Alvarado

“Cada vez que estamos en los primeros lugares de las encuestas, salen los mismos de siempre con campañas sucias”, afirmó el candidato, en un video que publicó en sus redes.

“Es una muestra más de que la campaña sucia ya empezó, no hablemos solo de la forma irresponsable en que se filtra la denuncia, que es únicamente eso, una denuncia sin ninguna prueba, sino también de las declaraciones temerarias que me acusan falsamente de abuso sexual, por un hecho que supuestamente sucedió hace 20 años”, afirmó Alvarado.

“He informado a mi familia y a mi entorno cercano, para evitar confusiones y protegerlos. Mi enfoque sigue siendo el mismo: servir y trabajar con integridad”.

El candidato de Nueva República también fue claro acerca de las acciones que se están tomando al respecto.

“Abogados de primer nivel y de mi entera confianza están trabajando en la mejor estrategia para demostrar a las autoridades y al país la verdad: mi inocencia”.

Las declaraciones completas