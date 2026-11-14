Fabián Sánchez conquista dos títulos centroamericanos en tenis adaptado

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

El paratleta Fabián Sánchez se coronó campeón centroamericano de tenis adaptado en Guatemala en las categorías individual y dobles, tras regresar a las competencias después de casi tres años sin estar en el deporte.

El deportista, vecino de San Rafael de Heredia, ha participado en varias ediciones de los Juegos Deportivos Nacionales y ha obtenido importantes triunfos en torneos de tenis en silla de ruedas. Su triunfo en Guatemala representa un nuevo hito en su trayectoria deportiva.