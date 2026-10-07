Extraditable de origen oriental tiene reunión con la DEA

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El extraditable de origen oriental llegó al Primer Circuito Judicial de San José para una reunión con la DEA, tras ser detenido el pasado 2 de octubre en Granadilla de Curridabat de Costa Rica.

La reunión busca definir el futuro del extraditable ante la solicitud de extradición que mantiene Estados Unidos en su contra, mientras su abogado espera la documentación que respalda los hechos.

Al hombre se le investiga por lavado de activos y tráfico internacional de drogas, y durante la investigación las autoridades lo relacionaron con una muestra de venta de cocaína, según el expediente.