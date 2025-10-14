¿Qué anunció el Atlético?

El club español confirmó este martes que Beni Rubido será su nuevo director de Fútbol Profesional Femenino.

El exseleccionador de Costa Rica asumirá el cargo a partir del 1 de noviembre, convirtiéndose en el máximo responsable del primer equipo femenino y del Atlético de Madrid B.

Un cambio que ya se intuía

Rubido sorprendió semanas atrás al renunciar a la Selección Nacional Femenina de Costa Rica, sin detallar su próximo destino.

Ahora se confirma que su salida respondía a la oportunidad de unirse a uno de los clubes más importantes de Europa.

Un ciclo con más sombras que luces

Durante su paso por el banquillo de La Sele Femenina, los resultados no lo acompañaron.

El equipo acumuló más de un año sin conocer la victoria, con un registro de cinco triunfos, catorce derrotas y cinco empates en 24 partidos, incluyendo duelos no oficiales.

Su trayectoria

El técnico español acumula una amplia experiencia en el fútbol femenino. Fue asistente del Madrid CFF (2015-2017), seleccionador madrileño (2017-2018) y entrenador de la selección femenina de República Dominicana (2021-2022).

En Costa Rica se desempeñó como seleccionador femenino absoluto y director técnico de las divisiones menores, consolidando un proceso de crecimiento en ambas categorías.