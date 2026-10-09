Exseleccionado Cristian Gamboa es el representante de Bryan Ruiz

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Cristian Gamboa, exseleccionado nacional, es el representante de Bryan Ruiz y se convierte en pieza clave en las negociaciones para que el excapitán asuma como director técnico de La Sele.

El exlateral derecho de la Selección Nacional se encuentra actualmente en Alemania y forma parte de un grupo inglés dedicado a la representación de futbolistas y entrenadores desde Europa.

Las negociaciones con la Federación Costarricense de Fútbol continúan, mientras Bryan Ruiz ya dio el sí y faltan detalles económicos y la conformación de su cuerpo técnico para cerrar el acuerdo.