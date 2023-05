Con información de: INFOBAE

Un exrecluso de las cárceles de El Salvador narraron cómo es el día a día dentro de las prisiones.

Castigos, tortura y muerte: así describió José Zavaleta, exrecluso, el día a día de las cárceles salcadoreñas.

“Nos hicieron un pasillo donde se formaron dos filas de agentes, policías incluidos, para darnos el recibimiento; derecha e izquierda, dos filas. Nosotros, sólo en bóxer, teníamos que pasar en medio de ese pasillo, ya prácticamente agonizando, sin tomar agua, bajo el sol, torturados con las esposas, hincados dos horas afuera del penal” dijo Zavaleta.

José Zavaleta dijo también que los oficiales les daban patadas, golpes y garrotazos mientras caminaban desde el autobús hacia las celdas.

Además, narra que muchos reos, debido a su mala condición física, mueren debido a los castigos que sufren.

“Yo tuve mala fortuna, con una patada que me dieron en la pierna derecha me atrofiaron el muslo, me doblé y caí hincado.”

“Si yo hubiera llegado en otras condiciones físicas quizá hubiera muerto como los demás compañeros que han fallecido, porque fallecieron muchos.”

Con fiebre y fríos y tirados en el suelo de la celda, Zavaleta y otros compañeros se encontraban hasta vomitando tras solo varios días en el lugar.

Nadie murió en la celda, narró Zavaleta, pero uno de los presos no estaba bien.

Empezó a sangrar del ano y a manchar el bóxer blanco con el que el gobierno de El Salvador viste a los presos.

José asegura que varias veces dijeron a los custodios que su compañero sangraba, pero nunca lo llevaron a la enfermería.

Pensaba que solo estaría cuatro días, pero, se equivocó. Ahí es cuando narra que “me oriné en el bóxer.”

Cuando llegaron al penal de Izalco, los custodios obligaron a los reos a arrodillarse durante dos horas, bajo el sol, en un patio de la cárcel.

Luego los hicieron entrar a una habitación donde los desnudaron y los obligaron a ponerse en cuclillas durante otro rato.

Organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas y gobiernos europeos condenan y catalogan como “abusos” lo que se vive en las cárceles promovidas por el presidente Bukele.

Unos 68.000 salvadoreño terminaron en prisión tras las medidas decretadas por Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Gran cantidad de estos detenidos están relacionados con la Mara Salvatrucha.