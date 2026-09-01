Expresidentes se unen y lanzan fuerte mensaje a los ticos

Ocho expresidentes de Costa Rica unieron sus voces para pronunciarse sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa en el país.

Los exmandatarios emitieron un comunicado este martes 1 de septiembre, a propósito de la visita de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Ambas organizaciones realizan una misión en Costa Rica para evaluar las condiciones de la libertad de expresión y de prensa.

¿Quiénes firmaron el comunicado?

El documento lleva la firma de ocho expresidentes de Costa Rica:

Óscar Arias Sánchez

Rafael Ángel Calderón Fournier

José María Figueres Olsen

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría

Abel Pacheco de la Espriella

Laura Chinchilla Miranda

Luis Guillermo Solís Rivera

Carlos Alvarado Quesada

Expresidentes respaldan misión internacional

Los expresidentes señalaron que atendieron conjuntamente la solicitud de entrevista realizada por la misión y compartieron sus criterios sobre la situación que atraviesa el país.

Además, consideraron que la presencia de la SIP y el CPJ debe generar reflexión y preocupación entre las autoridades y la sociedad costarricense.

Según indicaron, Costa Rica históricamente ha destacado por sus altos estándares en materia de libertad de prensa.

Sin embargo, los exmandatarios afirmaron que en años recientes el país ha recibido señales de deterioro por parte de organizaciones internacionales que monitorean esta materia.

Advierten sobre medidas que afectan a medios y periodistas

En el comunicado, los expresidentes mencionaron varias situaciones que consideran preocupantes.

Entre ellas señalaron medidas administrativas que podrían afectar financieramente a medios de comunicación, restricciones al acceso a información pública y el uso que consideran injustificado del llamado “secreto de Estado”.

También expresaron preocupación por el trato hacia medios y periodistas, así como por lo que describieron como hostigamiento digital contra comunicadores y creadores de contenido críticos del Gobierno.

Hacen un llamado a las autoridades y a la sociedad

Ante este escenario, los ocho expresidentes manifestaron su respaldo al trabajo de la SIP y el CPJ.

Los exmandatarios hicieron un llamado a las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad civil para facilitar la labor de ambas organizaciones.

Los exmandatarios concluyeron su mensaje defendiendo la libertad de prensa como un derecho ciudadano y un pilar fundamental de la democracia costarricense.

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