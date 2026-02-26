ExpoTurrialba: emprendimientos, tejidos y cuero en una feria llena de talento local

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Del 20 al 30 de mayo, Turrialba celebrará sus tradicionales fiestas en el paradero turístico San Buenaventura, con un programa que incluye corridas de toros, cabalgata, carrera campo traviesa y una subasta benéfica, según informaron los organizadores.

Las actividades darán inicio el viernes 20 con corridas de toros donde los niños ingresarán gratis, y se extenderán con la participación de los mejores ejemplares de la zona y un paseo a caballo que recorrerá el lago y las montañas del sector.

El evento es organizado por el Benemérito Hogar de Ancianos San Buenaventura, que alberga adultos mayores de diversas regiones del país, y contará con la presencia de Odette, reconocida por sus tortillas abombadas elaboradas con queso turrialba, mantequilla y suero, cuyas ventas contribuyen al sostenimiento del hogar.