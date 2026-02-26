ExpoTurrialba: emprendimientos, tejidos y cuero en una feria llena de talento local

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Del 20 al 30 de mayo, Turrialba celebrará sus tradicionales fiestas en el paradero turístico San Buenaventura, con un programa que incluye corridas de toros, cabalgata, carrera campo traviesa y una subasta benéfica, según informaron los organizadores.
Las actividades darán inicio el viernes 20 con corridas de toros donde los niños ingresarán gratis, y se extenderán con la participación de los mejores ejemplares de la zona y un paseo a caballo que recorrerá el lago y las montañas del sector.
El evento es organizado por el Benemérito Hogar de Ancianos San Buenaventura, que alberga adultos mayores de diversas regiones del país, y contará con la presencia de Odette, reconocida por sus tortillas abombadas elaboradas con queso turrialba, mantequilla y suero, cuyas ventas contribuyen al sostenimiento del hogar.