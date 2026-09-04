Exportaciones de El Salvador crecen 4.4% y alcanzan su segundo mejor registro en una década

Las exportaciones salvadoreñas sumaron más de 4 mil millones de dólares entre enero y julio de este año, según la Corporación de Exportadores. El incremento del 4.4% respecto a 2025 representa el segundo mejor desempeño de los últimos diez años, solo superado por 2022.

En volumen, el país colocó 2,447.7 millones de kilogramos en el exterior, lo que significa un crecimiento del 10.7%. Los productos tradicionales fueron los principales motores del aumento, con el azúcar creciendo un 28% y el café un 21.7%, este último beneficiado por los precios internacionales.

La maquinaria y los aparatos mecánicos registraron un alza del 26.3%, mientras que la agroindustria creció un 12.6%.

Estados Unidos se mantiene como el principal comprador con 1,322.8 millones de dólares, seguido por Guatemala, Honduras, México, Canadá y China, países que también mostraron aumentos significativos. La diversificación de destinos es una señal positiva para la economía salvadoreña.