Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Expo Tamal reúne gastronomía y tradición en Aserrí hasta el 2 de noviembre, con una programación que incluye conciertos, concursos y actividades familiares para todos los asistentes.

La organización de la décima edición de este evento espera recibir a unas 20 mil personas en un horario de 9 de la mañana a 11 de la noche.

Los visitantes podrán disfrutar de tamales de cerdo, pollo, res, frijol y vegetales, además de comidas típicas, artesanías, juegos mecánicos y presentaciones musicales.