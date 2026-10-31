Expo Tamal reúne gastronomía y tradición en Aserrí hasta el 2 de noviembre.

La décima edición del evento espera recibir a unas 20 mil personas

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Expo Tamal reúne gastronomía y tradición en Aserrí hasta el 2 de noviembre, con una programación que incluye conciertos, concursos y actividades familiares para todos los asistentes.

La organización de la décima edición de este evento espera recibir a unas 20 mil personas en un horario de 9 de la mañana a 11 de la noche.

Los visitantes podrán disfrutar de tamales de cerdo, pollo, res, frijol y vegetales, además de comidas típicas, artesanías, juegos mecánicos y presentaciones musicales.