Luego de su absolución, el exmasgistrado y ahora extraditable Celso Gamboa rompió el silencio en una intervención que no ha pasado desapercibida. Gamboa lanzó fuertes declaraciones contra el Gobierno y el sistema penitenciario costarricense.

“Hoy sí y mañana también, el Gobierno aplica regresividad en derechos humanos”

Durante su intervención, Gamboa acusó al Gobierno de Costa Rica de implementar políticas regresivas que, según él, vulneran los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

“El Gobierno de la República, mediante reglamentos, circulares y directrices, ha venido aplicando la regresividad en materia de derechos humanos para quienes estamos privados de libertad”, denunció.

Gamboa también señaló que fue recluido en una celda de castigo, a pesar de no cumplir con los criterios usuales para esa condición, lo cual considera una violación directa a sus derechos fundamentales.

Denuncia condiciones inhumanas en La Reforma

El exmagistrado explicó que su padre debía dormir desde la noche anterior en las afueras del penal para poder conseguir un espacio de visita a través de algún abogado. Según su testimonio, esta situación es común para muchos familiares de personas recluidas en máxima seguridad.

“No solo mi papá lo hace, sino que una gran cantidad de abogados se quedan a dormir desde el día anterior para poder entrar a visitar a privados de libertad”, afirmó.

“Tengo más de cuatro meses de no ver a mis hijos

Una de las declaraciones más emotivas de Gamboa fue la relacionada con la suspensión de visitas de menores de edad tras su ingreso al penal.

“El tribunal me vio llorar en la audiencia pasada… tengo más de cuatro meses de no ver a mis dos hijos menores”, dijo visiblemente afectado. “La semana pasada vino Sebastián, y yo estaba viéndolo a él, ni siquiera presté atención a la fiscal ni a nadie. Solo a mi hijo que tenía casi 120 días de no verlo”.

Críticas al Gobierno y mención de casos sensibles

Gamboa también arremetió contra el presidente de la República, cuestionando su negativa a restituir derechos a las personas privadas de libertad.

“Tenemos un presidente que se ha vanagloriado de decir que ningún juez de este país lo va a obligar a restituir derechos”, expresó, advirtiendo que podría discutir estos temas con la Fiscalía General o incluso con autoridades norteamericanas.

Además, hizo alusión indirecta a un candidato presidencial acusado de violación, dejando entrever que incluso figuras de alto perfil podrían terminar en La Reforma.

“Nos están usando como botín político”

Para Gamboa, las recientes políticas penitenciarias responden más a un cálculo político que a una estrategia de rehabilitación penal.

“Se está tomando a la población privada de libertad como un botín político… para hacerle creer a la gente que la pena es retributiva, cuando en realidad es rehabilitadora”.

A pesar de lo vivido, afirmó que ha aprovechado su tiempo en prisión: