Explosiones y tensión: esto es lo que se conoce del conflicto en Medio Oriente

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El ejército israelí lanzó un ataque contra reuniones de altos mandos iraníes en Teherán, con apoyo de Estados Unidos. Estos hechos desencadenaron en ataques por parte de Irán en varios países de Oriente.

Ataques en Irán

Según medios iraníes, las primeras detonaciones se registraron en el centro de Teherán y posteriormente se extendieron a otras cuatro ciudades:

Isfahán

Qom

Karaj

Kermanshah

Las fuerzas armadas israelíes advirtieron en un comunicado: “Se lanzó una nueva salva de misiles contra el Estado de Israel. Se pide a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interior y permanezca en espacios protegidos hasta nuevo aviso”.

Notas que le podrían interesar:

Respuesta iraní

Irán respondió con el lanzamiento de misiles, que fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes. Además, cerró su espacio aéreo y ordenó a la población protegerse ante “un ataque con misiles y drones”.

La escalada alcanzó a otros países de la región. Según la BBC, Irán extendió su ofensiva hasta Qatar, donde Estados Unidos mantiene su mayor base militar en Medio Oriente. También se reportaron explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudita.