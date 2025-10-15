Una violenta explosión generó pánico este martes en el centro comercial Mall del Sol, ubicado al norte de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, luego de que un vehículo cargado con explosivos detonara en plena vía pública.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, un taxista que se encontraba trabajando en la zona perdió la vida a causa del estallido. Además, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a centros médicos cercanos.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento exacto y posterior a la detonación, donde se observan vehículos destruidos, vidrios rotos y una densa columna de humo saliendo del lugar.

Momento justo de la explosión.

El suceso ha generado preocupación entre los vecinos y la comunidad internacional, mientras la Policía y el Ejército ecuatoriano investigan si se trata de un ataque relacionado con grupos criminales o un acto de terrorismo.

MÁS IMÁGENES

Esta noticia se encuentra en desarrollo.