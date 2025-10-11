Una potente explosión ocurrió esta mañana en una planta de fabricación de explosivos propiedad de Accurate Energetic Systems, ubicada entre los condados de Hickman y Humphreys, en Tennessee.

Desastre y rescates en curso

La detonación, reportada alrededor de las 7:45 a.m. hora local, destruyó por completo al menos un edificio de la instalación.

Hasta ahora, 18 personas están desaparecidas o presuntas muertas tras el suceso.

Tres personas con heridas leves fueron atendidas en centros médicos del condado de Dickson; dos ya fueron dadas de alta.

Obstáculos para la operación

Las labores de rescate han resultado complejas debido al riesgo de explosiones secundarias y la presencia de materiales peligrosos en el lugar.

Más de 300 agentes de emergencia inspeccionaron cada rincón de la planta, que se extiende sobre cientos de hectáreas.

Investigación y reacciones oficiales

El FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y agencias locales colaboran ya en la investigación del accidente.



Accurate Energetic Systems, por su parte, describió lo ocurrido como un “trágico accidente” y expresó sus condolencias a las familias afectadas.