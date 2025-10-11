Una potente explosión ocurrió esta mañana en una planta de fabricación de explosivos propiedad de Accurate Energetic Systems, ubicada entre los condados de Hickman y Humphreys, en Tennessee.
Desastre y rescates en curso
La detonación, reportada alrededor de las 7:45 a.m. hora local, destruyó por completo al menos un edificio de la instalación.
Hasta ahora, 18 personas están desaparecidas o presuntas muertas tras el suceso.
Tres personas con heridas leves fueron atendidas en centros médicos del condado de Dickson; dos ya fueron dadas de alta.
Obstáculos para la operación
Las labores de rescate han resultado complejas debido al riesgo de explosiones secundarias y la presencia de materiales peligrosos en el lugar.
Más de 300 agentes de emergencia inspeccionaron cada rincón de la planta, que se extiende sobre cientos de hectáreas.
Investigación y reacciones oficiales
El FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y agencias locales colaboran ya en la investigación del accidente.
Accurate Energetic Systems, por su parte, describió lo ocurrido como un “trágico accidente” y expresó sus condolencias a las familias afectadas.