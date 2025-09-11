Una tragedia sacudió este domingo a la Ciudad de México, luego de que un camión cisterna que transportaba gas explotara en plena autopista, provocando una enorme bola de fuego que fue visible a varios kilómetros de distancia.

¿Cuántas personas se vieron afectadas?

El estallido dejó al menos cinco personas fallecidas y más de 57 heridos, según confirmaron las autoridades locales. El conductor del vehículo permanece internado en estado crítico.

Testigos relataron escenas de pánico cuando los automovilistas abandonaron sus vehículos y corrieron desesperados para ponerse a salvo, mientras las llamas avanzaban de manera descontrolada por la carretera.

Las imágenes del siniestro muestran una intensa columna de humo y fuego, lo que obligó al cierre total de la vía y la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, bomberos y personal de protección civil.

Hasta el momento, se investigan las causas que originaron la explosión.