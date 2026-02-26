Expertos señalan la vulnerabilidad ante amenazas que tendrían altos funcionarios de la República

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Expertos señalaron la alta vulnerabilidad que podrían tener los poderes de la República ante amenazas hacia altos funcionarios, según lo indicado en el análisis de seguridad.

El director interino del OIJ, Michael Soto, reveló haber sufrido amenazas durante su gestión como ministro, lo que evidencia el riesgo al que están expuestas las autoridades.

El sociólogo José Chinchilla señaló que la alta fragilidad en la seguridad nacional responde a múltiples factores que han degradado la convivencia social.

“Sin lugar a dudas, el acceso a las armas, las drogas, las tensiones y la pérdida de una cultura de diálogo hacen que la atmósfera social en la que nos desarrollamos sea muy violenta”, expresó el especialista.