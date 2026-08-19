Expertos revelan los hábitos cotidianos que pueden dañar su vista

Especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que la salud de los ojos va más allá de la edad y señalan hábitos que podrían afectar la vista.

Información de la entidad advierte que al menos 2.200 millones de personas tienen problemas de visión y señala que al menos 1.000 millones de esos casos pudieron evitarse.

¿Qué puede dañar su vista?

Podemos recalcar estos tres hábitos y factores como posibles causantes de problemas de visión:

Exposición a pantallas: el uso prolongado de dispositivos puede provocar fatiga visual y otros malestares.

el uso prolongado de dispositivos puede provocar fatiga visual y otros malestares. Tabaquismo: fumar puede provocar cataratas y degeneración de la mácula, la parte central de la retina.

fumar puede provocar cataratas y degeneración de la mácula, la parte central de la retina. Enfermedades no controladas: padecimientos como la diabetes o la hipertensión, sin un correcto control, elevan el riesgo de daño ocular.

Además, la OMS señala la mala alimentación como un posible agravante por su relación con la diabetes.

Finalmente, también recomienda realizar actividades al aire libre, especialmente en la población más joven.

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Por: Camila Rosales Méndez

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