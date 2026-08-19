Expertos revelan los hábitos cotidianos que pueden dañar su vista

Especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que la salud de los ojos va más allá de la edad y señalan hábitos que podrían afectar la vista.
Información de la entidad advierte que al menos 2.200 millones de personas tienen problemas de visión y señala que al menos 1.000 millones de esos casos pudieron evitarse.
Podemos recalcar estos tres hábitos y factores como posibles causantes de problemas de visión:
Además, la OMS señala la mala alimentación como un posible agravante por su relación con la diabetes.
Finalmente, también recomienda realizar actividades al aire libre, especialmente en la población más joven.
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Por: Camila Rosales Méndez
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