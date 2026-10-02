Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Expertos registran cambios en toda la actividad del volcán Rincón de la Vieja, mientras la CNE decretó alerta amarilla en los poblados cercanos al macizo volcánico en las últimas horas.

Los especialistas han registrado cambios en la actividad del coloso, que incluyen algunas deformaciones del cono volcánico, según el reporte difundido por las autoridades en el territorio nacional.

La alerta amarilla se mantiene para las comunidades cercanas y las autoridades no han precisado si se ordenarán evacuaciones o medidas adicionales en la zona hasta el cierre de este informe.