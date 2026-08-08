Los expertos proyectan un pico de casos por gusano barrenador en este último semestre del año, con el ganado como la principal víctima de esta plaga que afecta al sector agropecuario y que preocupa a las autoridades sanitarias del país.

La mosca barrenadora continúa causando estragos en la producción ganadera, generando pérdidas económicas significativas para los productores.

“sigue siendo el ganado bovino el principal hospedador, la principal víctima del gusano barrenador”.

Las autoridades recomiendan reforzar las medidas de vigilancia y control para mitigar los efectos de esta plaga.