Expertos prevén que las altas temperaturas en la atmósfera generen destructivos fenómenos por lluvias, según advierte Marcial Garbanzo de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica.

El experto, explica que el calentamiento global está creando corrientes ascendentes y descendentes más violentas, alcanzando velocidades de hasta 1500 metros.

Este patrón meteorológico, que se ha observado en fenómenos recientes como las ondas tropicales 29 y 30, incrementa la intensidad y frecuencia de las precipitaciones, saturando los suelos y elevando el riesgo de emergencias en cantones.