Expertos aseguran que habrá clima ideal en la maratón de Barcelona

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La Maratón de Barcelona contará este domingo 15 de marzo con condiciones climáticas ideales para correr los 42 kilómetros, según indicaron expertos, quienes pronostican una mañana soleada y con frío, con temperaturas promedio entre los 6 y 10 grados durante el recorrido.

Aunque los primeros kilómetros pueden ser complicados por las bajas temperaturas, los especialistas aseguran que el cuerpo de los atletas se adapta rápidamente al clima después de los primeros 10 o 15 minutos de carrera.

El clima frío beneficia a los corredores porque les permite mantenerse más frescos, sudar menos y, por lo tanto, deshidratarse menos en comparación con condiciones más cálidas.