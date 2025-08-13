Todo apunta a que los aranceles establecidos por el gobierno de Donald Trump a Costa Rica se mantendrán, sin señales de que vayan a revertirse.

Fabio Salas, socio de la firma Deloitte, explicó que esta medida genera incertidumbre en el comercio internacional y en sectores productivos del país.

Salas recordó que los aranceles son impuestos cobrados por Estados Unidos a mercancías provenientes de otros países cuando ingresan a su territorio. En el caso de Costa Rica, esta tarifa aplica únicamente a bienes y no a servicios, pero su impacto se extiende a otros sectores económicos de forma directa e indirecta.

Desde el pasado 7 de agosto rige un aumento que afecta a todo producto costarricense que se comercializa en el mercado estadounidense.

El especialista señaló que el efecto varía según el tamaño y la capacidad financiera de cada empresa. Las pymes, con menor margen para absorber el incremento, podrían ver reducido el interés de los consumidores estadounidenses debido al aumento en precios.

Esto impactaría directamente en sus ventas y, en algunos casos, obligaría a descontar el arancel de sus utilidades para mantener competitividad.

No solo las pequeñas y medianas empresas se ven afectadas. Compañías de gran tamaño también han experimentado un golpe en sus operaciones y han optado por explorar nuevos mercados para mitigar el efecto de los aranceles.

Entre las medidas más comunes se encuentran frenar inversiones, detener planes de expansión y diversificar destinos de exportación para no depender de un solo mercado.

En cuanto a la competitividad, Salas explicó que, aunque en algunos casos Costa Rica podría tener ventajas frente a países con tarifas más altas, la realidad actual es que nuestro país y Nicaragua son los más afectados en Centroamérica.

Mientras Costa Rica enfrenta un 15% y Nicaragua un 18%, otros países como El Salvador, Honduras y Guatemala mantienen una tasa del 10%, lo que los coloca en mejor posición frente a los compradores estadounidenses.

El panorama se complica por la rapidez con la que se han implementado estos cambios. Esto provoca que las compañías evalúen con cautela cualquier movimiento, desde trasladar operaciones hasta ajustar sus modelos de negocio, siempre considerando factores como costos, personal y competitividad país.

