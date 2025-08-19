Bernal Jiménez, especialista en jardinería, aclara cuál es el mejor abono para plantas de interior y flores, explicando que cada especie requiere un sustrato específico para desarrollarse bien y florecer con calidad.

El experto resuelve dudas comunes, como la efectividad de usar cáscaras de huevo o plátano como fertilizante casero, y enseña a identificar cuándo una planta está “quemada” o sobreabonada por una aplicación incorrecta.

Además, detalla el modo de empleo de abonos en spray y de bolitas, asegurando que los aficionados a la jardinería puedan nutrir sus plantas eficazmente y evitar daños comunes por exceso o deficiencia de nutrientes.