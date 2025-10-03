Cada publicación en internet deja un rastro que los delincuentes pueden usar para crear un perfil completo de una persona.

Rubén Fallas, experto en ciberseguridad, revela que detalles como el puesto laboral o los nombres de familiares compartidos en redes pueden revelar nivel de ingresos y exponer a ataques.

Incluso la costumbre de tener activada la ubicación en el teléfono da ventaja a quien quiera vigilarnos, por lo que Fallas recomienda herramientas sencillas para blindar la información personal y eliminar metadatos de las fotos.