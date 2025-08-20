Educar a una mascota implica más que comandos básicos, ya que Kevin Araya, entrenador profesional de perros, destaca la importancia de reforzar el aprendizaje sin generar frustración, lo que fomenta una relación saludable entre el animal, su dueño y el entorno.

Recomienda dedicar tiempo diario al entrenamiento y usar premios adecuados, técnicas que previenen problemas de comportamiento como morder o socializar inadecuadamente.

Su enfoque promueve la independencia del perro y la consistencia en las prácticas, asegurando así un vínculo duradero y positivo.