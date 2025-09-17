Escrito por: Eduardo Troconis.

En los últimos días se registraron riñas en bares, centros comerciales y hasta en desfiles patrios. El analista José Carlos Chinchilla afirma que el país atraviesa una peligrosa espiral de violencia, con pérdida de valores, debilitamiento de la autoridad y un discurso político agresivo que agrava la crisis.

Violencia es el reflejo de una sociedad enferma

Chinchilla aseguró a Repretel que estos brotes de violencia no son hechos aislados, sino el reflejo de una sociedad enferma, marcada por el debilitamiento de la autoridad, el avance del narcotráfico, la falta de oportunidades y la pérdida de valores como la empatía, el respeto y la tolerancia.

“Estamos frente a una espiral ascendente de violencia. Pasamos de una sociedad de diálogo y paz a una con matices de agresión permanentes. Lo que hoy vemos es un torbellino, pero en el futuro podría convertirse en un huracán si no hacemos cambios sustanciales”, advirtió Chinchilla.

La política también influye en las actitudes de la sociedad

El experto también señaló que el discurso violento de algunos líderes políticos y sociales alimenta esta situación, en un contexto ya golpeado por el crimen organizado y el consumo de drogas. Según estudios citados por Chinchilla, un 41% de los costarricenses considera la inseguridad como el principal problema del país.

Chinchilla concluye que el país debe mejorar en diferentes aspectos, tales como: