El expediente judicial del caso de la tiktoker Junieysis Merlo revela nuevos y preocupantes detalles sobre la presunta vigilancia y control que sufría la joven antes de su asesinato en Costa Rica.

Según la documentación a la que tuvo acceso Noticias Repretel, el principal sospechoso del crimen aparentemente mantenía ocho teléfonos celulares grabando conversaciones dentro de la vivienda.

Joven descubrió grabaciones dentro de su cuarto

De acuerdo con declaraciones incluidas en el expediente, Junieysis viajó a Nicaragua en diciembre anterior y, cuando regresó, encontró un teléfono celular oculto en su habitación con grabaciones de conversaciones privadas.

La joven guardó el aparato y días después el sospechoso habría ingresado alterado al cuarto buscando algo. Cuando ella lo confrontó, él supuestamente le confesó que tenía ocho teléfonos grabándola.

Investigación apunta a violencia y control extremo

El expediente también detalla que la víctima habría sufrido violencia doméstica y conductas de control extremo dentro de la relación.

Testigos aseguraron que Junieysis comentaba que el sospechoso le gritaba constantemente, aunque nunca detalló exactamente qué ocurría.

Además, una persona cercana dijo desconfiar del sospechoso debido a aparentes comportamientos de acoso observados anteriormente, incluso contra una empleada de una panadería.

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Hallaron cámaras espía y revisan dispositivos electrónicos

La investigación también permitió localizar cámaras espía colocadas estratégicamente dentro de la vivienda para evitar que la joven las detectara.

Este jueves, la Fiscalía ordenó la apertura y revisión de teléfonos celulares y una llave maya decomisados como parte de las pesquisas.

El abogado de la familia, Joseph Rivera, confirmó que ya revisaron dos celulares y otros dispositivos electrónicos relacionados con el caso.

Mientras tanto, el sospechoso permanece en prisión preventiva, medida que actualmente se extiende hasta el próximo 19 de abril.