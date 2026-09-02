Expediente revela fechas en que juez habría tenido encuentros sexuales con hermana de alias “Diablo”

Este 1 de setiembre, autoridades detuvieron a dos jueces y una funcionaria investigadora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por supuestos favorecimientos a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

En relación a este caso, una orden de allanamiento, de la cual Noticias Repretel tiene copia, reveló las fechas en las que un juez de los Tribunales de Pococí habría tenido encuentros sexuales con la hermana de Monge.

Los jueces detenidos son de apellidos Ramírez y Valverde.

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Encuentros sexuales con hermana de alias “Diablo”

Según la orden de allanamiento, el juez penal de apellido Valverde y la hermana de alias “Diablo” habría tenido encuentros sexuales en las fechas:

También, Gelen Arias Monge, a partir de dichos encuentros, aparentemente obtenía información importante sobre los procesos y el favorecimiento de medidas cautelares menos gravosas.

¿Cuáles son los escenarios posibles con los imputados del caso?

“Son funcionarios públicos y más grave, funcionarios del Poder Judicial. La procuración de impunidad es un delito que sanciona, en el caso de los jueces, con pena de hasta 20 años de prisión. En ese escenario, ahora la Fiscalía deberá probar que tiene elementos probatorios para acreditar la posible comisión del delito y solicitar medidas cautelares para asegurar que estén sometidos al proceso”, dijo Ewald Acuña, exjuez penal.

Entre las posibles medidas cautelares que se tomarían con estas personas, sería separación del cargo, impedimento de salida del país, la obligación de firmar en el despacho que conozca la causa, agregó Acuña.

¿Cuáles serían las consecuencias internas en caso de que los jueces sean hallados culpables?

Si se comprueba la acusación, serían faltas gravísimas y su consecuencia sería el despido sin responsabilidad patronal.