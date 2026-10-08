Expediente que involucra a productores de eventos revela supuesto plan de lavado

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El expediente que involucra a los productores de eventos revela un supuesto plan de lavado, de acuerdo con los detalles conocidos durante la audiencia judicial.

Incluso, existen conversaciones entre ellos a través de aplicaciones, las cuales forman parte de la investigación que se encuentra en curso.

Daniel Brenes, defensor de Stockwell, afirma que “así como se solicitó un mensaje para ‘X’ persona, se solicitó ese mismo día 50, 100 mensajes para un montón de personas”.

El caso involucra a los productores de eventos y además, al conocido como “H Barboza”, según los últimos detalles del expediente.