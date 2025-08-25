Las expectativas en pareja están influenciadas por experiencias previas, según el psicólogo Juan Calderón Rodríguez, quien enfatiza que heridas no cerradas pueden obstaculizar la construcción de confianza en nuevas relaciones.

El especialista señala que la comunicación abierta sobre miedos y expectativas, que debe establecerse desde el inicio, es fundamental para evitar proyecciones negativas del pasado.

Recomienda trabajar en el autoreconocimiento y valor personal, cuyo fortalecimiento permite establecer límites sanos y construir proyectos de vida conjuntos basados en realismo y respeto mutuo.