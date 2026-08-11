Expareja revela momentos de terror que vivía mujer encontrada muerta dentro de un carro

El homicidio de Diana Michelle Muñoz Briceño de 31 años, tomó por sorpresa a las autoridades el pasado lunes, cuando encontraron su cuerpo dentro de un carro en La Rexona de Guápiles, en Pococí.

Según la información compartida por el Organismo de Investigación Judicial, un hombre de apellido Herrera Zúñiga, de 45 años, es quien figura como principal sospechoso, mismo que ya está detenido.

Sin embargo, Diana Michelle tenía una hija de 7 años, con su expareja. Noticias Repretel consiguió hablar con él, quien reveló algunos momentos de tensión y situaciones extrañas que vivió con Herrera.

Una “relación tormentosa”

Su expareja indicó que ella debía llegar por la niña el pasado domingo en la noche, o bien, el lunes en la mañana, pero no llegó. Eso encendió las alarmas, mismas que se agudizaron luego de que trascendiera la identidad del conductor al que le encontraron un cuerpo, el sujeto de apellido Herrera.

“La relación de ellos era como algo tóxico, pero siempre volvían y así, entonces yo no me podía meter mucho”, indicó.

El periodista Gustavo Díaz le preguntó sobre una aparente discusión que tuvieron, en la que el sujeto, aparentemente, intentó agredirla.

“Sí, hace tiempo ella me contó que tuvieron problemas, como algo así de celos y todo eso. Él estaba muy obsesionado con ella, al parecer es lo que dicen, pero al momento no sabemos nada”.

Le rompió los vidrios de su casa

“Claro que sí. De hecho, él pasaba por la casa de ella a buscarla y al parecer creo que le había roto los vidrios de la casa y todo”.

Inclusive comentó que, en una ocasión, la había tomado del cuello y le dejó algunas marcas. Él le dijo que se alejara, pero no pasó nada tras eso.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Los investigadores manejan preliminarmente que ambos tuvieron una diferencia, aparentemente relacionada con celos. Posteriormente, se trasladaron hasta un hotel, donde habría ocurrido el homicidio.

Se señala que la mujer sufrió golpes contusos en la cabeza y asfixia.

Después del crimen, el sospechoso habría sacado el cuerpo del hotel y lo habría trasladado en su vehículo.

Le puede interesar: Nueva réplica sacude Colombia tras el fuerte terremoto de este lunes

Según la información judicial, Herrera Zúñiga condujo desde la zona donde ocurrió el homicidio y pasó por el peaje antes de atravesar el Zurquí con el cuerpo de la mujer dentro del vehículo.

El hombre se dirigió posteriormente hacia Pococí.

La investigación destaca que pretendía sepultar el cuerpo en un terreno que tiene a su nombre en el sector de La Roxana.