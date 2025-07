La actriz Gwyneth Paltrow, exesposa del vocalista de Coldplay, Chris Martin, fue anunciada como vocera temporal de la empresa tecnológica Astronomer después de que su ex CEO, Andy Byron, y su directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot, protagonizaran un escándalo viral durante un concierto de la banda.

En un acto captado por la “kiss cam”, ambos se vieron en actitud cariñosa, lo que detonó rumores de infidelidad y llevó a su inmediata renuncia y suspensión por parte de la compañía.

Astronomer, buscó calmar la crisis al contratar a Paltrow, figura global con experiencia en comunicación ante crisis y actriz. En un video publicado por la compañía, aparece con tono relajado y comenta entre risas: “Sí, Astronomer es excelente para ejecutar Apache Airflow y no, no estoy aquí por los besos en conciertos, aunque fueron entretenidos”.

La firma interina está a cargo del cofundador Pete DeJoy, mientras la junta directiva trabaja en redefinir la imagen corporativa con una campaña que mezcla humor, transparencia y celebridades.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY