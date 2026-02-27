Exmundialista y exfigura de la selección nacional podrían unirse al cuerpo técnico de Fernando Batista

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La nueva era de la Selección de Costa Rica bajo la dirección de Fernando “Bocha” Batista comenzaría a tomar forma con la incorporación de hasta cinco asistentes, mayoritariamente argentinos, entre los que destaca Leandro Cufré, ex mundialista en 2006 con recorrido en la Roma de Italia y hombre de confianza de Batista durante su etapa en Venezuela.

Además de conocer la CONCACAF por su paso por Cruz Azul, Cufré estaría acompañado por Jorge Pidal, preparador físico con pasado en River Plate, Botafogo y la selección de Paraguay, y Alejandro Manograsso, quien ya sabe lo que es trabajar con Costa Rica, pues fue asistente de Gustavo Alfaro.

La Federación Costarricense de Fútbol evalúa incluir a un asistente tico en el grupo cerrado de cinco o seis personas, el cual se anunciaría junto al nombramiento oficial de Batista, cuya llegada al país está prevista para el próximo lunes o martes.