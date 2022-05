Camila Homs ha regresado a Buenos Aires tras haber pasado unos días en España, donde vive su ex, Rodrigo De Paul. La modelo hizo este viaje para que sus hijos, Francesca y Bautista, se reencontraran con su padre. Cabe mencionar que él se encuentra en una relación con Tini Stoessel.

Homs, asistió a la inauguración de un local de ropa y habló de la situación que atraviesa, que definió como “delicada”.

“La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo”, señaló en diálogo con el ciclo de El Trece.

La modelo fue preguntada sobre la relación que tiene con Tini Stoessel y fue determinante: “No me corresponde meterme en otras relaciones. No tengo nada para decir sobre ella porque no la conozco”.

Respecto al vínculo que tiene con su ex, afirmó que no son amigos pero tienen un trato “cordial” por el bienestar de sus hijos.

“La relación (con Rodrigo) la empezamos de chicos, sí, pero no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado. Todo lo hice por amor y lo volvería hacer si me vuelvo a enamorar. Nunca se sabe lo que puede pasar”, manifestó.

La joven no quiso contar si tuvo un encuentro cara a cara con De Pauls. Por último, aseguró que tiene varias propuestas laborales.

Su relación

Camila Homs y Rodrigo De Pauls comenzaron su relación cuando eran dos adolescentes. En enero de 2019 nació Francesca, su primera hija. Y en julio de 2021 llegó Bautista.

Poco después, Rodrigo y Camila habrían firmado tal acuerdo de separación enfocado en los bienes gananciales. Ellos no se habían casado legalmente y querían dejar en claro, y por escrito, cuándo había finalizado formalmente su vínculo.